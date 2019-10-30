Тина Кароль показала эффектные кадры с новой фотосессии
16:48, 30 октября 2019Звезды
224 0
Фаны осыпали певицу комплиментами.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль показала кадры с фотосессии для журнала Viva!
Читайте также"Небольшое отверстие в черепе": появились новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк
Снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах поп-звезда позирует на фоне пейзажа, похожего на пустыню. Кароль предстала в коралловом плиссированном платье необычного фасона.
Волосы артистки распущены и растрепаны ветром, а на ее лице легкий нюдовый макияж. Фаны осыпали певицу комплиментами.
На одно фото артистка показала идеальное лицо крупным планом, на втором - подтянутые стройные ножки.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Ранее Тина Кароль порадовала поклонников новой песней "Иди на жизнь" и минималистичным лирик-видео на нее.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter