Тина Кароль показала эффектные кадры с новой фотосессии

Фаны осыпали певицу комплиментами.

Популярная украинская певица Тина Кароль показала кадры с фотосессии для журнала Viva!

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Снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах поп-звезда позирует на фоне пейзажа, похожего на пустыню. Кароль предстала в коралловом плиссированном платье необычного фасона.

Волосы артистки распущены и растрепаны ветром, а на ее лице легкий нюдовый макияж. Фаны осыпали певицу комплиментами.

На одно фото артистка показала идеальное лицо крупным планом, на втором - подтянутые стройные ножки.

Ранее Тина Кароль порадовала поклонников новой песней "Иди на жизнь" и минималистичным лирик-видео на нее.