Соблазнительная Тина Кароль представила новую песню (фото, видео)

Певица называет новую композицию судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников.

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой песней "Иди на жизнь" и минималистичным лирик-видео на нее.

В новой видеоработе исполнительница предстает в сексуальном образе, демонстрируя изгибы своего тела в легком шелковом платье, под которое она не надела бюстгальтер. Песня - своеобразный жизнеутверждающий манифест.

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Новую композицию "Иди на жизнь" написал автор хита "Сдаться ты всегда успеешь" Егор Солодовников.

Тины Кароль называет новую композицию судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников.

"Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать в течение всей жизни. Кто же пророчит нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренне делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите по жизни смело!", - прокомментировала новую работу звезда.

Ранее Тина Кароль на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала в красном платье-футляре.