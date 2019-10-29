Алла Пугачева сняла свое лицо вблизи (фото)

Примадонна прекрасно выглядит в свои 70 лет.

Известная певица Алла Пугачева в последнее время стала активным пользователем Instagram: она часто постит свои фото и видео, радуя поклонников.

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В этот раз артистка показала своим поклонникам селфи, на котором позирует с ярким макияжем и новой прической. Так, Примадонна предстала с традиционно подведенными черным цветом глазами и алыми губами. Но главная "изюминка" образа - прическа. Алла Борисовна собрала кудрявые волосы на бок, придав "луку" легкости.

"Я люблю тебя, как любят в жизни раз", - подписала снимок артистка словами со своей песни, наверное, адресовав их супругу Максиму Галкину.

Ранее Алла Пугачева сменила прическу и стала выглядеть еще моложе.