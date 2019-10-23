Алла Пугачева изменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)

В кадре артистка позирует в длинном платье под пояс.

В сети появилось новое фото с Примадонной российской и советской эстрады Аллой Пугачевой, которой в 2019-м "стукнуло" 70 лет.

Снимок с артисткой на своей странице в Instagram разместил руководитель российского продюсерского центра "Овация" Борис Рубиновский.

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"Сегодня провели целый день в гостях у обожаемых и любимых мной Аллы Борисовны и Максима, которые подарили нам нереальное количество теплоты, заботы и радости общения! Отдельное спасибо Максиму за интересную и познавательную экскурсию, а Алле Борисовне за вкуснейший обед и ужин!", - написал он.

К посту Рубиновский прикрепил фото, на котором он позирует вместе с Пугачевой и Галкиным. В кадре Примадонна выглядит моложе своих лет, хоть и уставшей. Ее волосы собраны, она оставила лишь несколько прядей у лица, чтобы создать легкость и придать образу игривости. На лице - минимум макияжа, кроме глаз, которые она подкрасила черным карандашом. Артистка предстала в черно-белом платье под пояс.

"Алла всё молодеет и молодеет", "Прекрасное фото", "Алла - просто космос", - пишут в комментариях к фото.

Ранее в сети появилось фото Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте, на котором обе певицы позируют без макияжа.