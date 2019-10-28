"Шок-контент!": Алла Пугачева удивила внешним видом на новом фото

Примадонна не перестает удивлять своих поклонников фото, на которых она выглядит очень молодо.

Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором его жена Алла Пугачева позирует в ярко-красном пальто рядом с сыном Гарри.

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Поклонники Примадонны пришли в восторг от нового фото, на котором она выглядит сногсшибательно. То ли дело в новом цвете волос Аллы Борисовны, то ли в причёске - она позирует с собранными волосами.

В кадре артистка удивила и стройными ножками, которые подчеркнула удачная длинна пальто.

"Шок-контент! Алла, как 25-летняя девушка!", "Всем бы так выглядеть", "Красотка", "Богиня", "Как такое возможно в ее возрасте?", — пишут в комментариях.

Ранее в сети появилось фото Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте, на котором обе певицы позируют без макияжа.