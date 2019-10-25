Настя Каменских показала свои прелести в бикини (видео)

25 октября исполнительница представит новую песню и клип.

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников горячим танцем с кокосом в руках.

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Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Insragram. На нем она пляшет в черном раздельном купальнике, продемонстрировав сексуальную фигуру.

"Завтра (25 октября, - Ред.) очень большая премьера. Не пропустите", — написала Каменских.

"Идеальная", "Шикарная", "Вот это формы", "Ух, какая попа", - осыпали фаны Настю комплиментами.

Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".