Настя Каменских показала свои прелести в бикини (видео)
Mañana una estrena muy grande 🐘#elefante no te pierdas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Завтра величезна прем`єра 🐆#elefante не пропусти •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tomorrow big premier 🍄#elefante don’t miss
Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников горячим танцем с кокосом в руках.
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Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Insragram. На нем она пляшет в черном раздельном купальнике, продемонстрировав сексуальную фигуру.
"Завтра (25 октября, - Ред.) очень большая премьера. Не пропустите", — написала Каменских.
"Идеальная", "Шикарная", "Вот это формы", "Ух, какая попа", - осыпали фаны Настю комплиментами.
Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".