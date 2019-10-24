Настя Каменских без макияжа поделилась завораживающим фото с Бали

Каменских надела простую черную майку и сделала пучок на голове. Макияж артистка наносить не стала.

Украинская певица Настя Каменских улетела на романтический отдых со своим мужем Потапом. Звезды прекрасно проводят время на роскошной вилле на Бали.

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Снимок с отдыха Каменских опубликовала в своем Instagram.

Девушка сфотографировалась на скале около пляжа, а на заднем фоне виднеется ее вилла. Каменских надела простую черную майку и сделала пучок на голове. Макияж артистка наносить не стала.

"Самый красивый рассвет в моей жизни", - подписала она снимок.