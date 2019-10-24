Майли Сайрус показала соски (фото)

Певица ранее пыталась бороться против правила Instagram, запрещающего наготу на снимках.

Американская певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram соблазнительное селфи.

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На снимке, где артистка позирует в ванной, она предстала в белом топике, через который можно увидеть ее грудь. В посте 26-летняя Майли рассказала о "новой себе", отметив, что с каждым днем становится все проще.

Она заранее предупредила подписчиков, что администрация Instagram скоро удалит ее снимки, на которых видны соски.

Напомним, звездные супруги, певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, которые заявили о своем разводе, начали выяснять, кто из них больше виноват в разрушении отношений.