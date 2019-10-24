цей матеріал доступний українською

Майли Сайрус показала соски (фото)

13:57, 24 октября 2019
Звезды
312 0
Майли Сайрус позирует в топике / instagram.com/mileycyrus

Читайте такжеЛиам Хемсворт впервые дал комментарий по поводу разрыва с Майли Сайрус

На снимке, где артистка позирует в ванной, она предстала в белом топике, через который можно увидеть ее грудь. В посте 26-летняя Майли рассказала о "новой себе", отметив, что с каждым днем становится все проще. 

Она заранее предупредила подписчиков, что администрация Instagram скоро удалит ее снимки, на которых видны соски.

Напомним, звездные супруги, певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, которые заявили о своем разводе, начали выяснять, кто из них больше виноват в разрушении отношений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Майли Сайрус