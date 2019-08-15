Развод Сайрус и Хемсворта: супруги обменялись обвинениями в неверности и алкоголизме
Звездные супруги, певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, которые заявили о своем разводе начали выяснять, кто из них больше виноват в разрушении отношений.
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Близкие к обеим супругам источники рассказали TMZ свои версии происходящего.
Источники со стороны Сайрус говорят, что она мужественно пыталась спасти брак. По их словам, всё испортил Хемсворт, который много пил и употреблял наркотики. Певица не хотела участвовать в этом, учитывая что в прошлом она боролась с наркоманией.
Источники со стороны Хемсворта заявляют, что обвинениями в алкоголизме и наркомании Майли пытается отвлечь внимание от истинной причины их развода - измен певицы.