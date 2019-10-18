"Это что за бабище?": Ани Лорак шокировала своим лицом на обложке глянца (фото)
19:49, 18 октября 2019Звезды
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Многие поклонники подозревают Лорак то ли в "уколах красоты", то ли в пластических операциях.
Многие не узнали Лорак / instagram.com/anilorak
Ани Лорак дала интервью для российского глянцевого журнала OK! и попала на его обложку. Многие фаны сочли фото артистки неудачным.
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Снимок поп-дива опубликовала на своей странице в Instagram. Многим поклонникам Каролины показалось, что она не похожа в кадре сама на себя. Под "раздачу" попал и макияж исполнительницы, и ракурс фото.
"Неудачное фото", "Как она ужасно выглядит, что она с собой сделала только...", "Господи, во что ты себя превращаешь?", "Перекачаная", "Она совсем на себя уже не похожа", "Ужасный ракурс", "Фотографу оторвать руки!", "Это что за бабище?", - пишут в комментариях.
В интервью для OK! Ани Лорак Лорак впервые прокомментировала свой развод с мужем и отношения с новым бойфрендом.
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