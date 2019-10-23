Маша Ефросинина показала фото в купальнике

На фото знаменитость позирует без косметики.

Популярная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина порадовала своих фантов, показав фото в купальнике.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию в монокини, сделанную во время отдыха в Мексике. На селфи телеведущая изображена в купальнике оливкового цвета с глубоким вырезом в зоне декольте и ремнем.

"Фото в купальнике для привлечения внимания к теме мелатонина! Частично из-за него родного я не могла делать подобные фото долгие годы! Именно его отсутствие в моей жизни привело меня когда-то до начала всех моих проблем с лишним весом!", - отметила Ефросинина под снимком.

Ранее известная украинская ведущая Маша Ефросинина поразила фанатов пикантным и одновременно стильным снимком, на котором позировала топлес.