Ани Лорак похвасталась прорисованными кубиками пресса на съемках нового клипа (фото)
19:35, 22 октября 2019Звезды
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В кадр также попал клипмейкер Алан Бадоев, который, судя по всему, и является режиссером новой видеоработы.
Это будет красиво ! @alanbadoev #скоро#мынарушаем
Украинская певица Ани Лорак похвасталась прорисованными кубиками пресса на съемках нового клипа на песню "Мы нарушаем".
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Снимок размещен в Instagram певицы.
На нем певица в коротких шортах и топе, открывающем живот. На нем отчетливо видны прокачанные кубики пресса.
В кадр также попал клипмейкер Алан Бадаев, который, судя по всему, и является режиссером новой видеоработы.
Судя по геолокации, клип снимается на Сицилии.
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