Ани Лорак похвасталась прорисованными кубиками пресса на съемках нового клипа (фото)

В кадр также попал клипмейкер Алан Бадоев, который, судя по всему, и является режиссером новой видеоработы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это будет красиво ! @alanbadoev #скоро#мынарушаем Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 22 Окт 2019 в 9:04 PDT Украинская певица Ани Лорак похвасталась прорисованными кубиками пресса на съемках нового клипа на песню "Мы нарушаем". Читайте такжеКаменских в латексе показала отрывок из нового клипа (видео) Снимок размещен в Instagram певицы. На нем певица в коротких шортах и топе, открывающем живот. На нем отчетливо видны прокачанные кубики пресса. В кадр также попал клипмейкер Алан Бадаев, который, судя по всему, и является режиссером новой видеоработы. Судя по геолокации, клип снимается на Сицилии.

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