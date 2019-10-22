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Ани Лорак похвасталась прорисованными кубиками пресса на съемках нового клипа (фото)

19:35, 22 октября 2019
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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Украинская певица Ани Лорак похвасталась прорисованными кубиками пресса на съемках нового клипа на песню "Мы нарушаем".

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Снимок размещен в Instagram певицы. 

На нем певица в коротких шортах и топе, открывающем живот. На нем отчетливо видны прокачанные кубики пресса. 

В кадр также попал клипмейкер Алан Бадаев, который, судя по всему, и является режиссером новой видеоработы.

Судя по геолокации, клип снимается на Сицилии.

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Теги: #певица#Ани Лорак