У Тимати родился сын (фото)

Первые снимки малыша рэпер разместил в Instagram.

У российского рэпера Тимати и его невесты Анастасии Решетовой родился сын.

Первые фото малыша Тимати опубликовал в Instagram.

«Юнусов Ратмир Тимурович», – написал исполнитель в подписи к фото.

Мальчик родился в одной из клиник Москвы.

Как ранее сообщал УНИАН, Тимати объявил, что уходит со сцены из-за ребенка.