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У Тимати родился сын (фото)

20:14, 16 октября 2019
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Мальчик родился в одной из московских клиник / instagram.com/timatiofficial

Первые фото малыша Тимати опубликовал в Instagram.

«Юнусов Ратмир Тимурович», – написал исполнитель в подписи к фото.

Тимати во второй раз стал папой / instagram.com/timatiofficial

Мальчик родился в одной из клиник Москвы.

Как ранее сообщал УНИАН, Тимати объявил, что уходит со сцены из-за ребенка.

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