У Тимати родился сын (фото)
20:14, 16 октября 2019Звезды
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Первые снимки малыша рэпер разместил в Instagram.
Мальчик родился в одной из московских клиник / instagram.com/timatiofficial
У российского рэпера Тимати и его невесты Анастасии Решетовой родился сын.
Первые фото малыша Тимати опубликовал в Instagram.
«Юнусов Ратмир Тимурович», – написал исполнитель в подписи к фото.
Тимати во второй раз стал папой / instagram.com/timatiofficial
Мальчик родился в одной из клиник Москвы.
Как ранее сообщал УНИАН, Тимати объявил, что уходит со сцены из-за ребенка.
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