В перьях, бриллиантах и жемчугах: королева Елизавета II посетила праздничную службу в Лондоне (фото)

Королева Елизавета II сегодня посетила службу в Вестминстерском аббатстве, где отмечали 750-летие аббатства.

Ее Величество королева Елизавета II прибыла на службу в компании своей невестки – 72-летней герцогини Корнуоллской Камиллы.

Одета английская королева была в светлое пальто с розовой каймой и серую шляпу с цветами и перьями, пишет ТСН.

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На руке у Елизаветы II висела черная кожаная сумка от бренда Launer, на руках были черные перчатки и, конечно же, она надела свои любимые туфли от Anello & Davide.

Красивая бриллиантовая брошь и жемчужный гарнитур, а также розовая помада на губах и легкие кудри, выглядывавшие из-под шляпы, завершали образ Ее Величества.

В выходные, напомним, королева посетила вместе со старшим сыном принцем Чарльзом открытие новой сессии парламента в Вестминстерском дворце. Тогда на ней был ее праздничный наряд - мантия и бриллиантовая тиара.