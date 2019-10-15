Судья "Танцев со звездами" рассказала о смерти первенца

Не все знают, что брак с Александром Стояновым - второй для балерины.

Прима-балерина Национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар в совсем юном возрасте уже выходила замуж и тогда пережила страшную трагедию.

Балерина забеременела девочкой, но на последних месяцах потеряла ребенка – у нее не открылись легкие, говорится в программе "Жизнь известных людей" на ТСН.

"У меня в тот момент был только один вопрос - за что и почему. И я не видела ответ на этот вопрос. После реанимации, когда меня перевезли в палату, моя палата была рядом с палатой отказников. И, конечно, когда женщина после такой трагедии, после потери ребенка, лежит и слышит детские крики, вот это самое сложное испытание", - поделилась Кухар.

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Екатерина впала в такую депрессию, когда не то, что видеть никого не хотелось, она потеряла смысл жизни.

Через четыре года Кухар вновь забеременела. Родила здорового и красивого сыночка Тимура. Но любимого мужчины рядом с ней в самый счастливый момент уже не было. Они развелись. И как раз тогда Катя встретила Александра Стоянова, который с первых же месяцев заменил мальчику родного отца. А позже заявил - хочет, чтобы у них появился еще один ребенок.

"Он мне сказал: "Или ты рожаешь мне ребенка в течение года, или я от тебя ухожу", - огорошила рассказом Екатерина.

Кухар ультиматумов не любит. Она устроила громкий скандал. Не разговаривала с мужем, плакала. Но, наконец, сдалась и подарила любимому общую дочь Настю.

Напомним, что 15 сентября Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально поженились. Пара расписалась в столичном ЗАГСе.