Судья "Танцев со звездами" вышла замуж в прямом эфире (видео)

15 сентября Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально поженились.

Балерина Национальной оперы Украины и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая 15 сентября официально вступила в брак с Александром Стояновым, сыграли свадебную церемонию в прямом эфире шоу.

Ведущие "Танцев со звездами" Юрий Горбунов и Тина Кароль провели церемонию бракосочетания новоиспеченным супругам прямо на паркете проекта, передает ТСН.

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Молодожены стояли в свадебных нарядах у алтаря и давали клятвы друг другу.

Позже звездная пара обменялась кольцами и поцеловались.

"5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым венчались в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда с Александром считали венчание для нашей семьи важнее, чем официальный брак, не смотря на то, что все при малейшей возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте. Этот день для нас будет особенным, поэтому мы решили официально вступить в брак и отпраздновать это событие всей Украиной", - рассказывала балерина.

Видео: Танцы со звездами

Отметим, что в прошлом году узаконили отношения в США, но в Украине свидетельство о браке было недействительным.

Стоит отметить, что Александр Стоянов и Катерина Кухар вместе с 2006 года. Они воспитывают двух детей - 10-летнего Тимура и 4-летнюю Настю.

Ранее УНИАН сообщал, что судья "Танцев со звездами", прима-балерина Национальной оперы Украины и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар официально вышла замуж.