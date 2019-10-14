Регина Тодоренко показала фигуру в боди (фото)

Поклонники, судя по комментариям, в недоумении, где именно можно заметить у звезды лишний вес.

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на лишние килограммы, но свой пост в Instagram сопроводила снимком, на котором она находится в прекрасной физической форме.

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"После родов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3 кг", - написала Регина.

Так, на фото звезда позировала в черном боди, подчеркнувшем худые ноги, а поверх накинула косуху. Поклонники, судя по комментариям, в недоумении, где именно можно заметить у звезды лишний вес.

"Огонь", "Супер", "Красотка", "Божественная", "Красотка", "Прекрасно выглядишь", "Бомба", - пишут фаны.

Ранее Тодоренко снялась в шоу Comment Out. В эфире во время финального конкурса она "засветила" свои трусики.