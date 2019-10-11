Tayanna показала горячее архивное фото и взбудоражила поклонников
Певица Татьяна Решетняк, выступающая под псевдонимом Tayanna, показала архивное фото со съемок клипа "Фантастична жінка".
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Кадр со съемок певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Tayanna позирует в черном купальнике с очень глубоким декольте, демонстрируя стройные ноги.
«Сегодня год с выхода клипа „Фантастична жінка“. Эта песня о каждой из вас — неземных созданий с творческой душой и огненным сердцем», — написала артистка.
Поклонники певицы поблагодарили ее за творчество и отдельно отметили ее красоту: «Хоть 10 лет пройдет, все равно всегда актуально будет», «Нравится мне эта девочка. Не заелась и не приелась. И творчество на высоте», «Непревзойденная Татьяна».
35-летняя Tayanna не замужем, воспитывает сына Даниэля. Участвовала в Нацотборе на Евровидение-2018 и заняла второе место.