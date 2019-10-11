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Tayanna показала горячее архивное фото и взбудоражила поклонников

16:39, 11 октября 2019
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Tayanna поделилась пикантным фото / фото instagram.com/tayanna_reshetnyak/

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Кадр со съемок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Tayanna позирует в черном купальнике с очень глубоким декольте, демонстрируя стройные ноги.

«Сегодня год с выхода клипа „Фантастична жінка“. Эта песня о каждой из вас — неземных созданий с творческой душой и огненным сердцем», — написала артистка.

Поклонники певицы поблагодарили ее за творчество и отдельно отметили ее красоту: «Хоть 10 лет пройдет, все равно всегда актуально будет», «Нравится мне эта девочка. Не заелась и не приелась. И творчество на высоте», «Непревзойденная Татьяна».

35-летняя Tayanna не замужем, воспитывает сына Даниэля. Участвовала в Нацотборе на Евровидение-2018 и заняла второе место.

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Теги: #TAYANNA