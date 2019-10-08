Деми Мур назвала имя своего насильника

Обидчик звезды был влиятельным бизнесменом.

Голливудская актриса Деми Мур назвала имя мужчины, который изнасиловал ее, когда ей было 15 лет.

Читайте такжеМужа Брежневой заподозрили в изменах (видео)Как пишет издание Mirror, насильником оказался влиятельный бизнесмен, владелец популярного ночного клуба La Cage Aux Folles в Лос-Анджелесе Василь Думас. В светской тусовке его знали как Вал Дюма.

Сообщается, что 48-летний мужчина познакомился с мамой Мур Вирджинией Кинг в конце 1970-х. Ему понравилась юная Деми, и он начал преследовать ее. Однажды он попал в комнату Мур и изнасиловал ее, а ключи от квартиры дала бизнесмену Вирджиния, которая продала ему свидание с дочкой за 500 долларов.

Журналисты издания встретились с бизнес-партнером Вала и спросили, правду ли рассказала актриса, на что он ответил: «Понятия не имею». По его словам, они с Валом не общались на личные темы. Выяснилось, что Думас умер в 1997 году в возрасте 68 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, ее мать страдала от алкогольной зависимости и часто брала дочку с собой в бары, чтобы привлечь внимание противоположного пола.