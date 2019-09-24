Деми Мур шокировала признанием об изнасиловании в 15 лет с согласия матери

Актриса также вспоминает о том, что ее мать много раз пыталась покончить с собой.

Известная американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в 15-летнем возрасте стала жертвой изнасилования по согласию собственной матери.

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Преступник утверждал, что заплатил ее матери 500 долларов, передает The Guardian.

Знаменитость призналась, что ее мать Вирджиния Кинг страдала от алкогольной зависимости. Когда муж ушел от нее, она часто посещала бары и брала дочь с собой, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

Однажды, когда Мур было 15 лет, она вернулась домой, где находился незнакомый мужчина. Он изнасиловал ее, а затем спросил: "Каково это, когда мать продает тебя за 500 долларов?".

"Глубоко в душе я не думаю, что это была прямая сделка, но она дала ему доступ. Она навредила мне", - сказала актриса.

Ранее Деми Мур в своей новой книге рассказала, почему жалеет, что согласилась на предложение группового секса бывшего мужа Эштона Кутчера.