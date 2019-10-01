"Это просто секс!": Надя Дорофеева удивила пикантным фото
06:27, 01 октября 2019Звезды
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На снимке Дорофеева показала стройные ноги.
Дорофеева показала соблазнительный "лук" / instagram.com/nadyadorofeeva
Популярная украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов весьма откровенным снимком.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в синих ботфортах и куртке такого же цвета, одетой на полуобнаженное тело - под верхней одеждой видно лишь черное белье.
Дополнила поп-звезда дерзкий образ собранными в высокий хвост волосами, серьгами-кольцами и нежным макияжем.
"Это просто секс!" "Богиня", "Огонь", "Нереальная", "Красавица", - пишут в комментариях под фото.
Раньше Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.
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