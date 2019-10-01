"Это просто секс!": Надя Дорофеева удивила пикантным фото

На снимке Дорофеева показала стройные ноги.

Популярная украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов весьма откровенным снимком.

Читайте такжеЛобода показала, как кормит грудью дочь (фото)

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в синих ботфортах и куртке такого же цвета, одетой на полуобнаженное тело - под верхней одеждой видно лишь черное белье.

Дополнила поп-звезда дерзкий образ собранными в высокий хвост волосами, серьгами-кольцами и нежным макияжем.

"Это просто секс!" "Богиня", "Огонь", "Нереальная", "Красавица", - пишут в комментариях под фото.

Раньше Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.