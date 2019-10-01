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"Это просто секс!": Надя Дорофеева удивила пикантным фото

06:27, 01 октября 2019
Звезды
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Дорофеева показала соблазнительный "лук" / instagram.com/nadyadorofeeva

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в синих ботфортах и куртке такого же цвета, одетой на полуобнаженное тело - под верхней одеждой видно лишь черное белье.

Дополнила поп-звезда дерзкий образ собранными в высокий хвост волосами, серьгами-кольцами и нежным макияжем.

"Это просто секс!" "Богиня", "Огонь", "Нереальная", "Красавица", - пишут в комментариях под фото.

Раньше Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева