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"Уберите детей": Леся Никитюк разделась прямо посреди поля (фото)

19:38, 28 сентября 2019
Звезды
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Леся Никитюк зажгла сеть откровенным фото / instagram.com/lesia_nikituk/

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У себя в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди поля, накинув лишь куртку на голое тело.

Фото вызвало шквал эмоций в комментариях.

"Миссис секс", "Тема сисек не раскрыта", "Уберите детей", "Шикарное фото, красавица", "Какая горячая девочка", "Сися Никитюк", "Пожарные уже едут", "Леся, слишком много секса", "Бомба", - пишут под фото.

Кроме того, некоторые подписчики увидели сходство Никитюк с голливудской актрисой Джениффер Анистон.

фото instagram.com/lesia_nikituk/

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк показала себя до и после фотошопа.

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Теги: #Леся Никитюк