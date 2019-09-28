"Уберите детей": Леся Никитюк разделась прямо посреди поля (фото)
19:38, 28 сентября 2019Звезды
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Фото вызвало шквал эмоций в комментариях.
Леся Никитюк зажгла сеть откровенным фото / instagram.com/lesia_nikituk/
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото.
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У себя в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди поля, накинув лишь куртку на голое тело.
Фото вызвало шквал эмоций в комментариях.
"Миссис секс", "Тема сисек не раскрыта", "Уберите детей", "Шикарное фото, красавица", "Какая горячая девочка", "Сися Никитюк", "Пожарные уже едут", "Леся, слишком много секса", "Бомба", - пишут под фото.
Кроме того, некоторые подписчики увидели сходство Никитюк с голливудской актрисой Джениффер Анистон.
фото instagram.com/lesia_nikituk/
Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк показала себя до и после фотошопа.
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