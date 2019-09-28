"Уберите детей": Леся Никитюк разделась прямо посреди поля (фото)

Фото вызвало шквал эмоций в комментариях.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото.

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У себя в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди поля, накинув лишь куртку на голое тело.

Фото вызвало шквал эмоций в комментариях.

"Миссис секс", "Тема сисек не раскрыта", "Уберите детей", "Шикарное фото, красавица", "Какая горячая девочка", "Сися Никитюк", "Пожарные уже едут", "Леся, слишком много секса", "Бомба", - пишут под фото.

Кроме того, некоторые подписчики увидели сходство Никитюк с голливудской актрисой Джениффер Анистон.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк показала себя до и после фотошопа.