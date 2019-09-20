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Леся Никитюк показала себя до и после фотошопа

06:32, 20 сентября 2019
Звезды
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Никитюк предложила выбрать, какое фото больше нравится ее поклонникам / instagram.com/lesia_nikituk

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На одном снимке теледива предстала перед поклонниками в естественном виде, а на втором − использовала фотошоп, уменьшив талию и сделав губы пышнее. 

Никитюк предложила своим фанам выбрать, на каком фото она смотрится лучше.

"1 или 2? Real or Photoshop? Парни, вам какая нра? Ответ "никакая" тоже можно", - написала она.

Большинство подписчиков телеведущей сделали выбор в пользу естественного снимка.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк соблазнила сеть красным топом и обнажила декольте.

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Теги: #фото#Леся Никитюк