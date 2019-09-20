Леся Никитюк показала себя до и после фотошопа

Большинство подписчиков телеведущей сделали выбор в пользу естественного снимка.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала коллаж из двух фотографий.

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На одном снимке теледива предстала перед поклонниками в естественном виде, а на втором − использовала фотошоп, уменьшив талию и сделав губы пышнее.

Никитюк предложила своим фанам выбрать, на каком фото она смотрится лучше.

"1 или 2? Real or Photoshop? Парни, вам какая нра? Ответ "никакая" тоже можно", - написала она.

Большинство подписчиков телеведущей сделали выбор в пользу естественного снимка.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк соблазнила сеть красным топом и обнажила декольте.