Леся Никитюк показала себя до и после фотошопа
06:32, 20 сентября 2019Звезды
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Большинство подписчиков телеведущей сделали выбор в пользу естественного снимка.
Никитюк предложила выбрать, какое фото больше нравится ее поклонникам / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала коллаж из двух фотографий.
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На одном снимке теледива предстала перед поклонниками в естественном виде, а на втором − использовала фотошоп, уменьшив талию и сделав губы пышнее.
Никитюк предложила своим фанам выбрать, на каком фото она смотрится лучше.
"1 или 2? Real or Photoshop? Парни, вам какая нра? Ответ "никакая" тоже можно", - написала она.
Большинство подписчиков телеведущей сделали выбор в пользу естественного снимка.
Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк соблазнила сеть красным топом и обнажила декольте.
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