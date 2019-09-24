Упс, первый конфуз в туре: герцогиня Сассекская засветила нижнее белье (фото)

А вот и первый конфуз в рамках королевского тура, в который вчера отправились герцогиня Сассекская Меган и ее супруг принц Гарри.

Сегодня герцогиня Меган и принц Гарри в рамках своего королевского тура посетили организацию Waves for change.

Об этом пишет ТСН.uа.

Супруги отправились на пляж, где встретились с местными жителями и участниками этой неправительственной организации. Она занимается обучением так называемых "наставников", которые смогут оказывать психиатрическую поддержку молодым людям. Сассекские присоединились к работникам организации и исполнили под их руководством несколько упражнений, которые якобы способствуют позитивному мышлению.

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На этом мероприятии герцогиня Сассекская появилась в черных узких брюках, белой рубашке, джинсовой куртке от бренда Madewell, которая в ее гардеробе с 2017 года, а также коричневых кожаных туфлях с переплетами. На пальце у герцогини мы снова не увидели ее помолвочного кольца, вместо него Меган надела кольцо с бирюзовым камнем от Jen meyer's. С этого самого комплекта были и серьги.

Волосы Меган собрала в пучок, нанесла на лицо легкий макияж. Принц Гарри тоже был одет в простую одежду и вместе они имели довольно радостный вид.

Вряд ли герцогиня Меган ожидала, что ее образы в этом туре останутся без внимания, а значит должна была к этому тщательно подготовиться. Во время посещения организации Waves for change герцогиню сфотографировали с близкого ракурса, а ее белая рубашка оказалась расстегнутой слишком сильно, поэтому было видно нюдовый бюстгальтер герцогини.

Герцогиня Меган любит привлекать к себе внимание. Даже ее первый лук в рамках этого тура был более откровенен, чем мог бы быть. Как у матери, которая кормит, у герцогини Меган сейчас пышнее декольте, чем было раньше. Его она и решила подчеркнуть в своем образе.

Напомним, королевский тур герцога и герцогини Сассекских Южной Африкой стартовал 23 сентября и продлится до 2 октября. В рамках этого тура чета посетит 4 страны и 36 различных мероприятий. Это первый тур, в который Меган и Гарри отправились не вдвоем, а уже втроем - вместе со своим 4-месячным сыном Арчи. Малыша, который родился 6 мая 2019 года, взяли с собой в 10-дневную поездку. Помогать с ребенком герцогини будет няня, которая также отправилась в тур вместе с ними.

Надеемся, герцогиня и принц возьмут сына Арчи хотя бы на одно мероприятие в рамках этого тура и покажут публике, как их сын подрос. Также ожидаем увидеть много разных образов герцогини Меган, в том числе и в одежде из ее коллекции для Smart Works, которую недавно герцогиня представила в рамках первого мероприятия после официального выхода из декрета в Лондоне.