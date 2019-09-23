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Рианна в нижнем белье показала роскошную грудь крупным планом (фото)

16:17, 23 сентября 2019
Звезды
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Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Певица Рианна опубликовала соблазнительные фото в нижнем белье.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на котором предстала в одном лишь нижнем белье.

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Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственной коллекции бельевого бренда. 

На фотографиях 31-летняя певица позирует в бюстгальтере бежевого цвета, во всей красе демонстрирующем ее роскошную грудь.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль в платье с глубоким декольте завела сеть сексуальным образом.

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Теги: #певица#Рианна