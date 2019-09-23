Тина Кароль в платье с глубоким декольте завела сеть сексуальным образом (фото)
12:57, 23 сентября 2019Звезды
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Артистка блистала в шикарном атласном платье в пол розового цвета.
Дополнили образ босоножки на каблуке и красиво уложенные волнами волосы / Instagram Тина Кароль
22 сентября состоялся пятый эфир шоу "Танцы со звездами". Тина Кароль, которая вместе с Юрием Горбуновым является постоянной ведущей танцевального шоу, восхитила своим выбором наряда для нового выпуска.
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Артистка блистала в шикарном атласном платье в пол розового цвета. Изюминкой наряда является глубокое декольте, а также пикантный разрез спереди, который позволял полюбоваться на стройные ножки артистки.
Дополнили образ босоножки на каблуке и красиво уложенные волнами волосы.
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