Тина Кароль в платье с глубоким декольте завела сеть сексуальным образом (фото)

Артистка блистала в шикарном атласном платье в пол розового цвета.

22 сентября состоялся пятый эфир шоу "Танцы со звездами". Тина Кароль, которая вместе с Юрием Горбуновым является постоянной ведущей танцевального шоу, восхитила своим выбором наряда для нового выпуска.

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Артистка блистала в шикарном атласном платье в пол розового цвета. Изюминкой наряда является глубокое декольте, а также пикантный разрез спереди, который позволял полюбоваться на стройные ножки артистки.

Дополнили образ босоножки на каблуке и красиво уложенные волнами волосы.