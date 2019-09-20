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Рианна показала роскошные формы в прозрачном белье (фото)

12:02, 20 сентября 2019
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Рианна предстала в качестве модели собственного бренда / Instagram Рианна

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На странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на котором предстала в обольстительном нижнем белье.

Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственной коллекции бельевого бренда. Чтобы подогреть интерес к коллекции, Рианна предстала в качестве модели собственного бренда и в то же время продемонстрировала аппетитные формы.

На фотографиях 31-летняя певица позирует в прозрачном черном белье, лежа на кровати. Звезда также надела длинные кружевные перчатки.

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Теги: #певица#Рианна