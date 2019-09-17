Делали трепанацию: СМИ узнали страшные подробности о болезни Заворотнюк

На следующий день после прилета в Россию актриса вызвала медиков.

Страшный диагноз "злокачественное новообразование головного мозга" Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии.

В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована - хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли, передает МК.

Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня. В сопровождении мамы, Валентины Борисовны, она отправилась в своей коттедж в Крекшино. В ночь на 26 июня актрисе стало плохо: поднялось давление (до 149 на 90), возникли сильные головные боли. Родные вызвали бригаду медиков.

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"Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк изменился — немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела она, как и Жанна Фриске, это было видно уже тогда", - пишут СМИ.

Заворотнюк сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль.

В качестве обезболивающих немецкие специалисты назначили ибупрофен. Это средство считается легким, и неудивительно, что Анастасии оно не помогало.

Врачи согласно инструкции вкололи трамадол, после чего болевой синдром прошел. Давление (оно, скорее всего, возникло на фоне боли) снизилось. Кстати, повышенное давление еще было обусловлено тем, что Заворотнюк делали инъекции гормонов от опухоли. При оказании медпомощи присутствовала мама и старшая дочь, которая держала связь по телефону с мужем, Петром Чернышовым, — тот задавал вопросы врачам. Медики покинули дом Анастасии после того, как ее самочувствие улучшилось.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.