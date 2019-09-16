Королевские страсти: Елизавета II запретила вспоминать о Меган Маркл в ее присутствии – СМИ

Королева все больше не довольна поведением жены своего внука - принца Гарри.

Страсти в королевской семье Великобритании не утихают. С каждым днем появляются все новые и новые слухи о сложных отношениях между королевой Елизаветой II и женой ее внука Гарри – Меган Маркл.

Как сообщает "Украина" со ссылкой на издание The Sun, Елизавету II настолько не устраивает поведение герцогов Сассекских, что она не желает ничего о них слышать. Так, недавно близкие к личности королевы предупреждали всех гостей Ее Величества о том, что не стоит даже вспоминать о Меган Маркл и принце Гарри в присутствии королевы. В противном случае их встреча будет обречена на провал.

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Приближенные к Ее Величеству также прокомментировали, что отношения между королевой и семьей ее внука зашли в тупик.

«Это предел», – сообщили источники издания.

Однако издание также отмечает, что совет не упоминать о герцогах Сассекских не является частью официального протокола, и не факт, что сама королева знает о распространении этой информации.

Напомним, что слухи про не простые отношения между Меган Маркл и Королевой ходят уже давно. СМИ не раз сообщали о том, что Ее Величество недовольна поведением Герцогини и стремится избавиться от нее.

Также неоднократно Елизавета высказывала свое недовольство привычками Маркл и тем, как она одевается.