СМИ узнали, в какой клинике находится "прекрасная няня" Заворотнюк

Примерно десять дней назад звезду сериала "Моя прекрасная няня" привезли в частную онкологическую клинику.

По последним данным, Анастасия Заворотнюк лечится в одном из лучших частных онкологических медцентров Москвы.

Как сообщил источник "КП" в медицинских кругах, глиома головного мозга у Анастасии Заворотнюк была диагностирована еще зимой.

Актриса консультировалась с лучшими в Москве специалистами в этой области – из НИИ онкологии имени Герцена и НИИ Бурденко. Те заявили, что хирургическое вмешательство невозможно – слишком поздно обнаружено заболевание. Курс химиотерапии не дал результатов.

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Сейчас онкологи оказывают Заворотнюк только паллиативную помощь. Анастасия по-прежнему находится в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

О клинике, где находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", рассказывают, что работу ведут круглосуточно, лечат по европейским и американским методикам. Ценник начинается от 5 тысяч евро, для раковых больных – от 8. Деньги вносятся до госпитализации.

"Это депозит на всевозможные анализы, исследования, операции. Сумма не окончательная – как только деньги заканчиваются, надо платить снова. Плюс пребывание в палате реанимации – от тысячи евро в сутки. Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 тысяч евро", – сообщил "КП" источник в медицинских кругах.

13 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее якобы диагностировали рак мозга последней стадии.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.