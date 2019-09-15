Представитель Заворотнюк объяснил, почему не комментирует ее состояние
17:09, 15 сентября 2019Звезды
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Заворотнюк находится в медикаментозной коме.
Состояние здоровья актрисы ухудшилось / фото Mash
Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
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"Мне запрещено", - сказал он РБК.
Ранее СМИ сообщили об онкологическом заболевании у Заворотнюк. По информации нескольких изданий, актрису срочно госпитализировали несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. Однако Христов отмечал, что состояние артистки "нормальное".
В свою очередь, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. По его словам, "врачи бессильны". Однако Разин не уточнил, откуда у него такая информация.
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