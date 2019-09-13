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Мисс Украина 2019: самой красивой украинкой стала харьковчанка Маргарита Паша (фото, видео)

11:02, 13 сентября 2019
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Красавица призналась, что победа в конкурсе была ее мечтой / instagram.com/margoritapasha

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О ее спортивных успехах свидетельствуют многочисленные фото в Instagram – у нее соблазнительное стройное, подтянутое тело и невероятная растяжка.

Красавица имеет экономическое образование и сейчас получает еще и юридическое. В декабре этого года она будет представлять Украину на «Мисс мира» в Лондоне.

На вопрос, как она восприняла свою победу, Маргарита призналась, что мечтала об этом: «Не знаю. Я начала плакать, потому что это была моя заветная мечта».

Ранее УНИАН сообщал об истории конкурса «Мисс Вселенная», собрав фото всех самых красивых девушек мира за последние годы.

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Теги: #участницы мисс украина