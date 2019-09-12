Экс-"виагра" сменила имидж и поразила признанием: "Я ничего не помню" (фото)

На новом снимке Седокова предстала светловолосой.

Украинская певица, экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила сеть новым фото, на котором прикрыла все свои сочные прелести.

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Обычно артистка любит публиковать откровенно сексуальные снимки, но в этот раз на своей странице в Instagram она показала кадр, на котором позирует в светлой закрытой кофте и штанах.

Дополнила Седокова образ "ковбойскими" сапогами, яркими солнцезащитными очками и распущенными светлыми волосами.

Также в этом посте поп-звезда рассказала о проблемах с памятью: "Есть проблема! Я ничего не помню, особенно плохого, но это о глобальном, а если по мелочи, то после третьего ребёнка я вообще абсолютно ничего не запоминаю. Хорошо ещё, что я под фанеру не пою. У меня на каждом концерте новые слова песен".

Ранее сообщалось, что Анна Седокова появилась без трусов на обложке Playboy.