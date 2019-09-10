Алла Пугачева выдала секрет молодости (видео)
Певица Алла Пугачева заметно помолодела после отдыха в Юрмале. С мужем Максимом Галкиным и детьми — пятилетними Гарри и Лизой — она прибыла на поезде в Москву.
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Примадонна выглядит так, будто только из салона красоты, а не с поезда, где провела 16 часов. Об этом говорится в сюжете программы "Ты не поверишь".
Алла Пугачева выглядит, как девочка, и уверяет, что так на нее подействовал двухмесячный отпуск, который она провела на полную катушку.
Пугачева объясняет: здоровому цвету лица и подтянутой коже она обязана юрмальскому воздуху, а не пластическим хирургам. Певица даже обзавелась веснушками, и это после 5 минут пребывания на солнце.
Ранее 70-летняя певица Алла Пугачева побаловала поклонников своей новой фотографией. Некоторые были шокированы ее снимками.