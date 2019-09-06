Бывшая жена Виктора Павлика удалила его голые фото и призналась, что ее запугали

На следующий день после публикации поста он пропал со страницы Созаевой.

Бывшая супруга популярного украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева удалила скандальный пост об изменах бывшего мужа с его голыми фото и призналась, что ее запугали.

Читайте такжеВиктор Павлик признался, что изменял жене не только с вдвое младшей Екатериной (видео)

На следующий день после публикации поста он пропал со страницы Созаевой. Вместо этого она написала: "Вы правы, друзья! Зачем портить этим негативом себе жизнь?!Улыбаемся и машем!".

В комментариях предположили, что бывшая жена Павлика удалила пост из-за того, что ее запугали, на что Созаева ответила: "Так и есть".

Как сообщал УНИАН, 4 сентября экс-супруга певца опубликовала пост, в котором рассказала об изменах Павлика. Она также написала, что новая его возлюбленная, 25-летняя Катерина Репяхова, встречается с ним лишь из корыстных побуждений. К посту Созаева приложила фото голого Виктора Павлика, сделанные любовницей.