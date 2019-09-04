"Конечно, подозревала": бывшая жена Павлика опубликовала его голые фото, сделанные любовницей

Бывшая жена Виктора Павлика Лариса, заявила, что знала про любовниц супруга, и рассказала, как он ухаживал за вдвое младшей Катериной.

Бывшая жена известного украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева заявила, что знала про любовниц на тот момент супруга.

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Более того певец присылал жене свои голые фото, сделанные любовницей. Об этом Созаева написала на своей страннице в Facebook.

"Подозревала ли я что-то? Конечно! Но я так устала от его приключений - до этого пять лет в любовницах ходила Татьяна, тоже концертный администратор. До этого 18 летняя стюардесса... я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из-за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, что изменится, что больше не будет! Уходят ли от хороших жён? Конечно уходят, только надо знать причину, а я ее озвучивать не буду!", - говорится в сообщении.

По словам экс-супруги, Павлик всегда тратил деньги на молодую любовницу, а семье говорил, что их нет. Созаева считает, что Репяхова встречается с певцом только из корыстных побуждений, так как сама из многодетной семьи и часто нуждалась в деньгах.

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"Виктор купил ей норковую шубу. Снял квартиру. Репяхова работала на Корпачева, психолога, концертным администратором. Строгий руководитель наказывал деньгами, если не было наполненности зала. На момент знакомства с Виктором у неё образовался долг в около 30 тысяч гривень. Он его погасил! Это со слов Виктора! Ее маме купил айфон, а его мама с телефоном б/у простой марки. С его слов, на неё он потратил около 200.000 гривен за год, когда ухаживал! При этом отказывая всем своим родным - детям, жене, маме, племяннице", - рассказала бывшая жена певца.

Как сообщал УНИАН, ранее Павлик признался, что изменял жене не только с 25-летней любовницей и у него бывали служебные романы.