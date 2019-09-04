Тина Кароль показала роскошную фигуру в откровенном купальнике (фото)
12:48, 04 сентября 2019Звезды
934 0
Артистка предстала в сверкающем серебристом купальнике, во всей красе показывающем ее стройные ноги и роскошную грудь.
#tinakarol #тинакароль #ВАБИТИ 📲 ищите новую песню в @applemusic Ph @spromojna
Известная украинская певица и ведущая второго выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль покорила сеть откровенным образом.
Читайте такжеMARUV в латексном комбинезоне и пачке завела сеть (фото)
Снимок опубликован в личном Instagram певицы.
Артистка предстала в сверкающем серебристом купальнике, во всей красе показывающем ее стройные ноги и роскошную грудь.
"Ну, что сказать? Бомба!, "Красотка!", "Самая-самая!", - похвалили Кароль подписчики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter