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Тина Кароль показала роскошную фигуру в откровенном купальнике (фото)

12:48, 04 сентября 2019
Звезды
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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Известная украинская певица и ведущая второго выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль покорила сеть откровенным образом.

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Снимок опубликован в личном Instagram певицы.

Артистка предстала в сверкающем серебристом купальнике, во всей красе показывающем ее стройные ноги и роскошную грудь.

"Ну, что сказать? Бомба!, "Красотка!", "Самая-самая!", - похвалили Кароль подписчики.

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Теги: #певица#Тина Кароль