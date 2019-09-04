Тина Кароль показала роскошную фигуру в откровенном купальнике (фото)

Артистка предстала в сверкающем серебристом купальнике, во всей красе показывающем ее стройные ноги и роскошную грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль #ВАБИТИ 📲 ищите новую песню в @applemusic Ph @spromojna Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 4 Сен 2019 в 12:14 PDT Известная украинская певица и ведущая второго выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль покорила сеть откровенным образом. Читайте такжеMARUV в латексном комбинезоне и пачке завела сеть (фото) Снимок опубликован в личном Instagram певицы. Артистка предстала в сверкающем серебристом купальнике, во всей красе показывающем ее стройные ноги и роскошную грудь. "Ну, что сказать? Бомба!, "Красотка!", "Самая-самая!", - похвалили Кароль подписчики.

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