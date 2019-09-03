Микки Рурк шокировал фанатов: пластические хирурги изменили его лицо до неузнаваемости (видео)

В начале 90-х Рурк решил попробовать себя в профессиональном боксе, после поединков его лицо буквально собирали хирурги.

Голливудский актер Микки Рурк удивил фанатов новым лицом. Звезда фильмов "Девять с половиной недель" и "Сердце ангела" появился на британском телешоу, чтобы поговорить с ведущими о своем творчестве. И вызвал бурное обсуждение среди зрителей программы.

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Кое-кто из зрителей заявил, что актер стал неузнаваемым после пластических операций. Часть интернет-комментаторов стала на защиту 66-летнего Рурка. Мол, у того была сложную жизнь.

В начале девяностых в карьере тогдашнего секс-символа наступила тишина. Он подался в профессиональный бокс, после поединков его лицо буквально собирали хирурги.

Ранее сообщалось, что в США скончался американский актер Питер Фонда - звезда фильма "Беспечный ездок".