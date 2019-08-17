Умер звезда фильма "Беспечный ездок"

Питер Фонда умер в возрасте 79 лет.

В пятницу, 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе умер американский актер Питер Фонда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи актера.

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По словам родственников, причиной смерти актера стала дыхательная недостаточность, которая возникла из-за рака легких.

Сестра актера сообщила, что в последние дни жизни Питера находилась с ним рядом.

"Я прекрасно провела с ним время в эти последние дни. Он ушел, смеясь", - сказала Джейн Фонда.

Напомним, наибольшую известность актер получил после роли в фильме «Беспечный ездок» - художественного фильма Денниса Хоппера (1969), который стоит у истоков жанров роуд-муви и «кислотного вестерна», традиции американского независимого кино и школы Нового Голливуда. Премьера состоялась на Каннском фестивале, где Хоппер был удостоен приза за лучший дебют. Это первый фильм, за который Джек Николсон был номинирован на «Оскар».

Как сообщал УНИАН, нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр, известный по фильму «Бегущий по лезвию» и ряду культовых сериалов, скончался в возрасте 75 лет в своем доме в Нидерландах.