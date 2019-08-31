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Пугачева в прозрачной юбке встала и запела посреди ресторана (видео)

16:56, 31 августа 2019
Звезды
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Пугачева пришла на День рождение друга в откровенном наряде / фото instagram.com

В качестве гостя на торжестве присутствовала также певец Игорь Николаев, который заснял произошедшее на видео. Певицы дуэтом исполнили известную песню Пугачевой "Звездное лето". Сначала они пели за столом, а затем встали и вышли на середину зала.

Отметим, что Примадонна выбрала для мероприятия весьма откровенный наряд с прозрачной юбкой.

фото instagram.com/maxgalkinru/

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева озадачила сеть совместным фото с Вайкуле.

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Теги: #Алла Пугачева