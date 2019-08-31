Пугачева в прозрачной юбке встала и запела посреди ресторана (видео)

Примадонна спела дуэтом с Лаймой Вайкуле.

Популярная певица Алла Пугачева вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле запели прямо посреди ресторана, отмечая день рождение друга.

В качестве гостя на торжестве присутствовала также певец Игорь Николаев, который заснял произошедшее на видео. Певицы дуэтом исполнили известную песню Пугачевой "Звездное лето". Сначала они пели за столом, а затем встали и вышли на середину зала.

Отметим, что Примадонна выбрала для мероприятия весьма откровенный наряд с прозрачной юбкой.

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева озадачила сеть совместным фото с Вайкуле.