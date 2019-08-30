"Полиция, которую мы заслужили!": MARUV удивила провокационным образом на концерте (фото)

На этот раз девушка внесла в свой концертный наряд новую "изюминку" и надела полицейскую фуражку.

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