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"Полиция, которую мы заслужили!": MARUV удивила провокационным образом на концерте (фото)

10:24, 30 августа 2019
Звезды
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами. На этот раз девушка внесла в свой концертный наряд новую "изюминку" и надела полицейскую фуражку. 

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Снимки опубликованы в Instagram певицы.

MARUV в красный комбинезон, кожаную юбку и поверх этого всего надела полицейскую фуражку. 

"Полиция, которую мы заслужили!", - написал один из комментаторов.

"Watch out! Police in da house!", - дерзко подписала фото певица. 

Как сообщал УНИАН, Дорофеева в одном белье завела сеть сексуальным фото.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева