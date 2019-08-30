"Полиция, которую мы заслужили!": MARUV удивила провокационным образом на концерте (фото)
10:24, 30 августа 2019Звезды
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На этот раз девушка внесла в свой концертный наряд новую "изюминку" и надела полицейскую фуражку.
Watch out! Police in da house! Photo by @annapyatak
Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами. На этот раз девушка внесла в свой концертный наряд новую "изюминку" и надела полицейскую фуражку.
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Снимки опубликованы в Instagram певицы.
MARUV в красный комбинезон, кожаную юбку и поверх этого всего надела полицейскую фуражку.
"Полиция, которую мы заслужили!", - написал один из комментаторов.
"Watch out! Police in da house!", - дерзко подписала фото певица.
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