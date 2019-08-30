Дорофеева в одном белье завела сеть сексуальным фото

На фото певица позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным фото.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото певица позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру. Свой образ Дорофеева дополнила полупрозрачной бежевой накидкой.

"Как бы там ни было, я хороша", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги.