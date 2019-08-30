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Дорофеева в одном белье завела сеть сексуальным фото

06:32, 30 августа 2019
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Свой образ Дорофеева дополнила полупрозрачной бежевой накидкой / Instagram Надя Дорофеева

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото певица позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру. Свой образ Дорофеева дополнила полупрозрачной бежевой накидкой.

"Как бы там ни было, я хороша", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева