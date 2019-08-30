Дорофеева в одном белье завела сеть сексуальным фото
06:32, 30 августа 2019Звезды
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На фото певица позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру.
Свой образ Дорофеева дополнила полупрозрачной бежевой накидкой / Instagram Надя Дорофеева
Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным фото.
Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото певица позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру. Свой образ Дорофеева дополнила полупрозрачной бежевой накидкой.
"Как бы там ни было, я хороша", - написала певица.
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