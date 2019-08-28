Лобода с голым животом похвасталась в Instagram роскошным подарком (фото)

Певица похвасталась огромным букетом роз от поклонника.

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась роскошным подарком от поклонника.

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На своей странице в Instagram она похвасталась букетом роз от поклонника, процитировав знаменитую композицию Пугачевой.

«Миллион алых роз… из окна видишь ты», - написала Лобода.

В кадре Светлана позирует, усевшись в кресле, а рядом с ней на низком столике стоит огромная корзина с цветами.

Букет настолько огромный, что певица рядом с ним кажется совсем маленькой.