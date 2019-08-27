Каменских в крохотном топе показала свои утренние упражнения (фото)
11:24, 27 августа 2019Звезды
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Певица в черных лосинах, коротком топе и без макияжа показывает одну из асан.
Снимок со своими утренними упражнениями Каменских опубликовала в Instagram / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских - заядлая спортсменка. Помимо изнуряющих силовых тренировок певица любит и более спокойные занятия, например, - йогу.
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Снимок со своими утренними упражнениями она опубликовала в Instagram.
Певица в черных лосинах, коротком топе и без макияжа показывает одну из асан.
Как сообщал УНИАН, названа самая высокооплачиваемая певица 2019 года. Первое место заняла 29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт.
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