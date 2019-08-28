"Белая королева!": MARUV поразила роскошным образом с бэкстейджа "Танцев со звездами" (фото)

Для "Танцев со звездами" MARUV снялась в белых бриджах и белой блузке с длинными рукавами и корсетом, расшитым жемчугом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Style by @yana_chaplygina Make up and Hair by @alisha_zablockaya Публикация от MARUV (@maruvofficial) 27 Авг 2019 в 7:45 PDT

Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами. Однако на этот раз девушка удивила поклонников и выбрала оригинальный, но в то же время роскошный наряд.

Снимки опубликованы в Instagram певицы.

Читайте также"Босоногая дива" Сезария Эвора: кто она и почему Google посвятил ей Doodle

Для "Танцев со звездами" MARUV снялась в белых бриджах и белой блузке с длинными рукавами и корсетом, расшитым жемчугом. На шее у певицы было оригинальное жабо, а все лицо украшено крупными жемчужинами.

"Белая королева", - так окрестили певицу комментаторы.

В похожем образе появился и партнер певицы по "Танцам".

Как сообщал УНИАН, Каменских в крохотном топе показала свои утренние упражнения.