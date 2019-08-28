"Белая королева!": MARUV поразила роскошным образом с бэкстейджа "Танцев со звездами" (фото)
09:49, 28 августа 2019Звезды
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Для "Танцев со звездами" MARUV снялась в белых бриджах и белой блузке с длинными рукавами и корсетом, расшитым жемчугом.
Style by @yana_chaplygina Make up and Hair by @alisha_zablockaya
Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами. Однако на этот раз девушка удивила поклонников и выбрала оригинальный, но в то же время роскошный наряд.
Снимки опубликованы в Instagram певицы.
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Для "Танцев со звездами" MARUV снялась в белых бриджах и белой блузке с длинными рукавами и корсетом, расшитым жемчугом. На шее у певицы было оригинальное жабо, а все лицо украшено крупными жемчужинами.
"Белая королева", - так окрестили певицу комментаторы.
В похожем образе появился и партнер певицы по "Танцам".
Как сообщал УНИАН, Каменских в крохотном топе показала свои утренние упражнения.
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