Глубокое декольте и разрез до пояса: Ани Лорак очаровала роскошным образом (фото)
05:53, 27 августа 2019Звезды
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На некоторых снимках певица позировала со своим "покровителем" в мире шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
My friends are always with me. @fkirkorov, @iliaskokotos, @dimitriskontopoulos. Thank you @igorkrutoy65. @newwave_official
Украинская певица Ани Лорак очаровала роскошным образом на музыкальном фестивале в России. Певица приехала на фестиваль "Новая волна" в Сочи.
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Снимки с события размещены в ее Instagram.
Лорак появилась на мероприятии в роскошном черном платье с высоким разрезоми глубоким декольте. Также она надела длинные атласные перчатки с браслетом из сверкающих камней.
На некоторых снимках певица также позировала со своим "покровителем" в мире шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
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