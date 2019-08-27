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Глубокое декольте и разрез до пояса: Ани Лорак очаровала роскошным образом (фото)

05:53, 27 августа 2019
Звезды
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Украинская певица Ани Лорак очаровала роскошным образом на музыкальном фестивале в России. Певица приехала на фестиваль "Новая волна" в Сочи.

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Снимки с события размещены в ее Instagram.

Лорак появилась на мероприятии в роскошном черном платье с высоким разрезоми глубоким декольте. Также она надела длинные атласные перчатки с браслетом из сверкающих камней.

На некоторых снимках певица также позировала со своим "покровителем" в мире шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым. 

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Теги: #певица#Ани Лорак