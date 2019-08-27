Глубокое декольте и разрез до пояса: Ани Лорак очаровала роскошным образом (фото)

На некоторых снимках певица позировала со своим "покровителем" в мире шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My friends are always with me. @fkirkorov, @iliaskokotos, @dimitriskontopoulos. Thank you @igorkrutoy65. @newwave_official Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 26 Авг 2019 в 6:17 PDT

Украинская певица Ани Лорак очаровала роскошным образом на музыкальном фестивале в России. Певица приехала на фестиваль "Новая волна" в Сочи.

Читайте такжеMARUV показала горячие фото со своим партнером по "Танцам со звездами"

Снимки с события размещены в ее Instagram.

Лорак появилась на мероприятии в роскошном черном платье с высоким разрезоми глубоким декольте. Также она надела длинные атласные перчатки с браслетом из сверкающих камней.

На некоторых снимках певица также позировала со своим "покровителем" в мире шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.