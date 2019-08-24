Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире

На первой строчке перечня Forbes находится Скарлетт Йоханссон.

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис.

Список, опубликованный на сайте издания, возглавила Скарлетт Йоханссон.

За период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го актриса заработала 56 миллионов долларов. Большую часть суммы Йоханссон получила за роль Черной вдовы в фильмах по комиксам Marvel.

Читайте такжеНазван самый высокооплачиваемый актер года

Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в «Американской семейке». Сериал принес ей 44,1 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Риз Уизерспун, заработавшая за год 35 миллионов долларов.

В десятку также вошли Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.