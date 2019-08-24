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Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире

06:18, 24 августа 2019
Звезды
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Скарлетт Йоханссон / REUTERS

Список, опубликованный на сайте издания, возглавила Скарлетт Йоханссон.

За период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го актриса заработала 56 миллионов долларов. Большую часть суммы Йоханссон получила за роль Черной вдовы в фильмах по комиксам Marvel.

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Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в «Американской семейке». Сериал принес ей 44,1 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Риз Уизерспун, заработавшая за год 35 миллионов долларов.

В десятку также вошли Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.

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Теги: #рейтинг Forbes#Скарлет Йоханссон Черная вдова