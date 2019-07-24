Ушел из жизни Рутгер Хауэр – звезда «Бегущего по лезвию» и «Города грехов»

Актер также снимался в таких фильмах как «Баффи», «Фатерлянд» и «Бэтмен: начало».

Нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр, известный по фильму «Бегущий по лезвию» и ряду культовых сериалов, скончался в возрасте 75 лет в своем доме в Нидерландах.

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Об этом сообщает Variety, ссылаясь на агента актера Стива Кениса. Отмечается, что актер умер после непродолжительной болезни.

Рутгер Хауэр обрел широкую известность после выхода 1982 культовой фантастической ленты «Бегущий по лезвию» с Хариссоном Фордом, где исполнил роль харизматичного антагониста – безжалостного репликанта Роя Бетти.

Он также снимался в таких фильмах как «Баффи», «Фатерлянд», «Город грехов» и «Бэтмен: начало». Кроме того, его знают по ролям в культовых сериалах «Лексс», «Десятое королевство», «Тайны Смолвиля» и «Настоящая кровь».

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