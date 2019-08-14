СМИ сообщили о многомиллионных долгах покойного вокалиста The Prodigy

Всего за несколько дней до своей смерти музыкант выставил на продажу свой особняк в Эссексе.

Вокалист культовой рейв-группы The Prodigy Кит Флинт, который покончил с собой в марте 2019 года, оставил после себя долгов на 7,3 миллионов фунтов стерлингов.

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Как сообщает The Sun, состояние музыканта на момент его смерти оценивалось в 11.6 миллионов фунтов стерлингов. По официальным данным, после того, как все финансовые дела Флинта были урегулированы, его состояние сократилось до суммы в 4,3 млн фунтов.

Отмечается, что всего за несколько дней до своей смерти Флинт выставил на продажу свой особняк в Эссексе.

Его паб-бизнес, компания De Bohun Inns Limited также накопила долгов на 500 тысяч фунтов стерлингов.

Тем не менее, за минувшие два года Флинт заработал 1,5 миллиона фунтов в качестве солиста The Prodigy.

Как сообщал УНИАН, 4 марта стало известно, что в Великобритании на 50-м году жизни покончил с собой вокалист The Prodigy Кит Флинт. Посмертный анализ крови музыканта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина.