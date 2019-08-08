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Настя Каменских показала грудь в тесном купальнике (фото)

09:03, 08 августа 2019
Звезды
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Каменских показала сексуальный снимок / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, известна не только благодаря своему певческому таланту, но и откровенно сексуальным фото, порадовала фанов свежим снимком в бикини.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в белом раздельном купальнике, декорированным черными кольцами на бедрах и груди. Поверх бикини Каменских надела светлый халатик с леопардовым принтом. 

"Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе!", - написала поп-дива в посте.

Судя по комментариям, многим уже надоели фото Каменских в купальнике, они просят артистку удивить их чем-то новым.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак восхитила фанатов новыми фото, на которых "засветила" рельефный пресс и подтянутые ножки.

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Теги: #фото#Настя Каменских